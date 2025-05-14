Konya'da anguslar sırra kadem bastı

Konya'da meydana gelen trafik kazası sonucu içerisinde angus yüklü tır devrildi. Kaza sonrası 29 adet angus cinsi büyükbaş hayvan boş arazilere kaçarak kayboldu. Kazanın ardından tır sürücüsü kaçan hayvanları bulmak için seferber olurken, mahalle sakinleri de sürücüye destek verdi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tırın devrilmesi sonucu 29 adet angus cinsi büyükbaş hayvan kayboldu.
Olay, Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 33 D 4201 plakalı tır, İskenderun'dan yüklediği 29 büyükbaş angus cinsi hayvanı Balıkesir'e götürmek üzere yola çıktı.
Anguslar kaçtı
Yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu tır kontrolden çıkarak Kesmez Mahallesi mevkiinde devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.D. kazayı yara almadan atlatırken, tırın dorsesinde bulunan 29 büyükbaş hayvan çevredeki boş arazilere kaçtı.
Sürücü kaçan hayvanların peşine düştü
Kazanın ardından sürücü M.D. kaçan hayvanları bulmak için seferber olurken, mahalle sakinleri de sürücüye destek verdi. Kazadan yara almadan kurtulan M.D., yaşadığı panik nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.