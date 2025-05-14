Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da anguslar sırra kadem bastı

Konya'da anguslar sırra kadem bastı

22:1414/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kaçan angusları yakalamak için sürücü ve köylüler seferber oldu.
Kaçan angusları yakalamak için sürücü ve köylüler seferber oldu.

Konya'da meydana gelen trafik kazası sonucu içerisinde angus yüklü tır devrildi. Kaza sonrası 29 adet angus cinsi büyükbaş hayvan boş arazilere kaçarak kayboldu. Kazanın ardından tır sürücüsü kaçan hayvanları bulmak için seferber olurken, mahalle sakinleri de sürücüye destek verdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tırın devrilmesi sonucu 29 adet angus cinsi büyükbaş hayvan kayboldu.

Olay, Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 33 D 4201 plakalı tır, İskenderun'dan yüklediği 29 büyükbaş angus cinsi hayvanı Balıkesir'e götürmek üzere yola çıktı.

Anguslar kaçtı

Yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu tır kontrolden çıkarak Kesmez Mahallesi mevkiinde devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.D. kazayı yara almadan atlatırken, tırın dorsesinde bulunan 29 büyükbaş hayvan çevredeki boş arazilere kaçtı.

Sürücü kaçan hayvanların peşine düştü

Kazanın ardından sürücü M.D. kaçan hayvanları bulmak için seferber olurken, mahalle sakinleri de sürücüye destek verdi. Kazadan yara almadan kurtulan M.D., yaşadığı panik nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Konya
#Angus
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti: Benzin, LPG, Motorin zamlı fiyatları ne kadar? Yeni tarife detayları