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Kariye Camii ibadete açıldı: 79 yıllık hasret bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün restore ettiği 201 eserin açılışını canlı bağlantılarla gerçekleştirdi. İstanbul Fatih’teki Kariye Camii de 79 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Resul Ekrem Şahan ve
04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:19 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün restore ettiği 201 eserin açılışını gerçekleştirdi. İstanbul Fatih’teki Kariye Camii de 79 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün restore ettiği 201 eserin açılışını gerçekleştirdi. İstanbul Fatih’teki Kariye Camii de 79 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile cami statüsüne çevrilen İstanbul Fatih’teki Kariye Camii törenle ibadete açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyonu yapılan 201 eser için, dün Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplu açılış töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılki Vakıf Haftası'nın, yurt içinde ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 201 vakıf eserinin toplu açılışı yapılarak idrak edildiğini söyledi.

21 YILDA 5 BİN 500 ESER AYAĞA KALDIRILDI

1996-2002 yılları arasında yalnız 56 tarihi eserin onarıldığı dikkate alınırsa Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün nasıl büyük bir başarıya imza attığının görüleceğini ifade eden Erdoğan, “Sadece Türkiye içinde, Anadolu ve Trakya'da değil, dünya üzerinde nerede atalarımıza ait bir eser veya kültürel miras varsa oraya ulaşıyor ve günyüzüne çıkarıyoruz. Son 21 yılda, ülkemiz içerisinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigarı eseri yeniden ayağa kaldırdık” diye konuştu. Erdoğan ardından Hatay, Sivas, İstanbul ve Kosova’ya canlı bağlantılar gerçekleştirdi. Antakya’daki Sarımiye Camii, Divriği’deki Ulu Camii, Fatih’teki Kariye Camii ve Priştine’deki Emir Alaaddin Camii’nin açılışı yapıldı. İstanbul'da restorasyonu tamamlanan 33 eser arasındaki Kariye Camii 79 yıl sonra tekrar ibadete açıldı.

1945’TE ULUSAL ANIT 1948’DE MÜZE OLDU

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, İkinci Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi. 1945'te ulusal anıt ilan edilen yapı, Bakanlar Kurulu kararı ile 1948 yılında Müzeler İdaresi'ne bağlı bir müze haline getirilmişti. Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami statüsüne kavuştu. Bu kararla restorasyon başlayan camideki çalışmalar 4 yılda tamamlandı.

Millete hizmette bahane olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ve millete hizmette bahane olmayacağını kaydetti: “Vakıf eserleri nasıl ki bize ecdadın ve vakıf sahibinin emanetiyse kamu malı ve kamu görevi de milletin emanetidir. Millete hizmet yolunda üşengeçliğe, rehavete, kaprise, 'bugün git yarın gel' sorumsuzluğuna asla yer yoktur. Millete büyüklenmek, sorunlarını görmezden gelmek kabul edilemez. Siyasetçiler, kamu görevlilerinin ülkeye ve millete karşı vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz. Eski Türkiye manzaralarını milletimize tekrar yaşatmamakta kararlıyız. Bu konudaki serzenişlerin farkındayız. Eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine çok daha kararlı gideceğiz. Kamu hizmetinin kusursuz sunulması için her tedbiri alacak, bürokratik atalete müsaade etmeyeceğiz.”

Türkiye dünyaya cesaret veriyor

Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Gazzelilere el uzattığını görmekten ayrıca memnuniyet duyduklarını söyledi: “Mart ayı sonunda 3 bin tonluk 125 bin gıda kolisi taşıyan 8’inci iyilik gemisi Gazze'ye uğurlandı. Bugüne kadar 50 bin tona ulaşan insani yardımla Türkiye, dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke oldu. İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz. İhracat ve ithalatı durdurduk. Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bu kararlarımızın, bölgede akan kanın durmasını isteyen diğer ülkelere de cesaret aşılayacağına inanıyorum.”

Mehmet İpek

Ziyaretçi akını

79 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii ziyaretçi akınına uğradı. Açılışın hemen ardından içeri giren vatandaşlar hem eserleri inceledi hem şükür namazları kıldı. Doğma büyüme Kariyeli olduğunu belirten 71 yaşındaki Mehmet İpek, özlenen bir yere kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. İpek, “İkindiyi burada cemaatle kılacağız” dedi. Tarihi caminin müze olarak geçirdiği 79 yılın ardından tekrar ibadete açılmasına çok sevindiğini belirten Fatma Nas, “Çok güzel olmuş. Bu değerli yapıyı herkes gelip görmeli” diye konuştu. Minik kızı ile açılışa gelen İbrahim Akgün, “Yıllardır içimizde ukdeydi. Devletimiz üzerine düşeni yaptı, bize düşen görev de burayı doldurmak” ifadelerini kullandı. ABD Virginia’dan Türkiye’yi gezmeye gelen turist John Roberts ise camideki fresklerin orijinal haliyle korunmasının çok etkileyici olduğunu ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgüte neşteri vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Ekonomi, yabancı düşmanlığı, terörle mücadele ve kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bazı 5. kol elemanları tarafından medya ve sosyal medyada körüklenen lümpen ırkçılığın asla iyi olmadığı açıktır" dedi. Erdoğan "Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık yine başaracağız. Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız. Ne gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakıf eserleri nasıl bize ecdat emaneti ise kamu malı da milletin emanetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.Vakıf faaliyeti öyle hassas yürütülmesi gereken iştir ki kişiye cennet kapılarını da açabilir cehenneme de sürükleyebilir. Vakıf malına gösterilen bu özenin kamuya dair tüm işlerde örnek olması gerektiğine inanıyorum. Vakıf eserleri nasıl bize ecdat emaneti ise kamu malı da milletin emanetidir. Kamu malı ve kamu görevi böyle yüksek şuurla yerine getirilirse faydalı olur. Millete hizmet yolunda üşengeçliğe, kaprislere, bugün git yarın gel sorumsuzluğuna yer yoktur. Bulunduğumuz tüm makamları aziz milletimize borçluyuz. Millete büyüklenmek yukarıdan bakmak, efendilik taslamak, sorunlarını görmezden gelmek kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak ihanete eş değerdir. Yönetim mevkiindekilerin vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz.


#Kariye Camii
#Açılış
#Recep Tayyip Erdoğan
#Vakıflar Genel Müdürlüğü
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