Kartalkaya acısı okul sıralarında: Hüzünlü dersbaşı

Türkiye’yi yasa boğan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden öğrenciler, ikinci dönemin başlamasıyla beraber okullarında gözyaşlarıyla anıldılar. 21 Ocak’ta çıkan yangın, 36’sı çocuk 78 kişiyi hayattan koparttı. 36 öğrencinin sırası boş kaldı. Yangında, babası ve babaannesiyle yaşamını yitiren Tuzla Çağrıbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mina Akişli, okul bahçesinde düzenlenen törende anıldı. Okul müdürü Avni Asil, öğrencileri Mina'nın yardımlaşmayı seven, derslerinde başarılı ve güler yüzlü bir öğrenci olduğunu, onun acısının yüreklerinde derin bir yara oluşturduğunu söyledi. Törenin ardından, Akişli'nin sınıfında oturduğu sıraya fotoğrafı, anı defteri ve gül bırakıldı. Bu sırada öğrencinin bazı sınıf arkadaşları duygusal anlar yaşayıp ağladı.

MASASI ÇİÇEKLERLE DONATILDI

Annesi Ceren Yaman Doğan ile yaşamını yitiren Lalin Doğan için okul bahçesinde anma töreni gerçekleştirildi. Doğan'ın sınıf arkadaşı Eda Gücük, Lalin ile annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Gücük, Doğan'ın iyi kalpli, samimi, küçük şeylerle şeylerle mutlu olmayı bilen hayat dolu birisi olduğunu anlatarak, “Bendeki yeri ise apayrı. Arkadaşım değil, tüm dertlerimi düşünmeden paylaştığım canımdan parça, bizim evin ikinci kızıydı. Onunla yaşanan binlerce güzel anı ve yaşanamayacak onlarcası var” diye konuştu. Lalin’in masası ise siyah masa örtüsü ile kaplanarak üzerine çiçekler konuldu.

BUSE’NİN ADI OKULUNDA YAŞAYACAK

12 yaşındaki Buse Dayı, eğitim gördüğü BÜMED MEÇ Koşuyolu Ortaokulu’nda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından isminin verildiği “Buse Dayı Konferans Salonu’nda” anıldı. Okulun rehberlik öğretmeni Dilara Gonce, “Buse bizim kalbimizde ve hatıralarımızda yaşamaya devam edecek. Onu güzel hatıralarımızla, iyi dileklerimizle, sevgiyle hatırlayacağız” dedi.

KARANFİL BIRAKTILAR

12. sınıf öğrencisi Ala Dora Türkmen için SEV Amerikan Koleji seminer salonunda öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla anma programı düzenlendi. Türkmen'in arkadaşları, okulun girişine konulan fotoğrafın bulunduğu yere karanfil bıraktı. Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları'nda okuyan Dila İnal da okulunda törenle anıldı.











