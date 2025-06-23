ABD geçtiğimiz gece İran'ın üç nükleer tesisine hava operasyonu düzenleyerek İran ile İsrail arasındaki savaşa dahil oldu.

Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinin hedef alınması sonrasında Tahran yönetimi, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinin meşru hedef galine geldiğini duyurdu.

Bu çıkışın ardından İran, bugün Katar ve Irak'taki Amerikan üslerine füze saldırısı düzenledi.

Tahran, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El Udeyd Hava Üssü 'ne altı füze atıldığını duyurdu.

Katar, füzelerin engellendiğini; ABD de saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İran'ın 'Fetih Müjdesi' adını verdiği misilleme saldırısının ardından Katar'da hangi ülkelerin üslerinin bulunduğu ve bu üslerde nelerin bulunduğu merak edilmeye başlandı.

Katar'da ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye olmak üzere harici ülkelerin kullandığı beş üs bulunuyor.

El Udeyd Hava Üssü

Bunlar: El Udeyd Hava Üssü, Al Sayliyah, Doha Uluslararası Hava Üssü (Camp Snoopy), Dukhan/Tamim Hava Üssü ve Tarık Bin Ziyad Kışlası.

İran'ın saldırısı sonrası öne çıkan El Udeyd Hava Üssü'nü ABD, İngiltere ve Katar kullanıyor.

El Udeid Hava Üssü

Doha’nın güneybatısında yer alan Al Udeyd Hava Üssü, ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük askeri tesisi konumunda.

Yaklaşık 10 bin askerin görev yaptığı bu üs hem ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) ileri karargâhını hem de ABD Hava Kuvvetleri’nin 379. Hava Görev Tugayı’nın konuşlandığı stratejik bir merkez özelliğini de taşıyor.

Üste ABD'ye ait B-52, MQ-9 Reaper, RC-135, KC-135 gibi birçok gelişmiş hava unsuru bulunurken ülkenin komuta, ikmal, keşif, elektronik harp, insansız operasyon kabiliyetine de olanak sağlıyor.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri de burada rotasyon esaslı konuşlanmaktadır. Öte yandan İngiltere bu üste sürekli değil, dönemsel usule göre rotasyonla askerî personel bulunduruyor.

1996’dan bu yana ortak tesis olarak faaliyet gösteren bu üste Katar'ın da hava kuvvetleri yer alıyor.

Al Sayliyah kampı

Doha yakınlarındaki Al Sayliyah kampı ise dünyanın en büyük ABD kara envanter ön-positioner tesisiydi ancak üs 2021’de kapatılarak görevi Ürdün’e kaydırıldı.

Al Sayliyah kampı

Doha Uluslararası Hava Üssü (Camp Snoopy)

Camp Snoopy olarak da bilinen Doha Uluslararası Hava Üssü de 1991–2004 yılları arasında ABD tarafından kullanıldı.

Dukhan/Tamim Hava Üssü

Katar'daki bir diğer üs olan ve ülkenin üçüncü büyük hava üssü özelliğini taşıyan Dukhan/Tamim Hava Üssü ise Fransız Rafale uçaklarına ev sahipliği yapıyor.

Dukhan/Tamim Hava Üssü

Tarık Bin Ziyad Askeri Üssü

Katar'da üssü bulunan bir diğer ülke de Türkiye.

Katar ile imzalanan askeri iş birliği anlaşması sonucunda başkent Doha'da Türk askeri üssü kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda 2017'de Tarık Bin Ziyad Kışlası hizmete girdi.

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk daimi askeri üssü olma özelliğini taşıyan bu üs, Türk-Katar ortak askeri tatbikatları, eğitim ve lojistik destek için kullanılıyor.

Türkiye'nin Katar'daki varlığı, Körfez'deki kriz zamanlarında Katar’a açık bir destek mesajı anlamına gelmişti.

Bazı dönemlerde bu üste 3 bine yakın Türk askeri personelinin görev yaptığı bildirilirken, üste 2019'da genişleme yapıldı ve adı 'Tarık bin Ziyad Askerî Üssü” olarak belirlendi.























