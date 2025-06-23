Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB İran'ın gerçekleştirdiği saldırılar sonrası açıklamada bulundu: Yakından takip ediyoruz

MSB İran'ın gerçekleştirdiği saldırılar sonrası açıklamada bulundu: Yakından takip ediyoruz

21:2723/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırılar sonrası açıklamada bulundu. Açıklamada, birliklerin gerekli güvenlik önlemlerini aldığı belirtilerek, "23 Haziran'da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırılarında Türkiye'nin bölgede konuşlu birlik ve unsurlarında olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.


#MSB
#İran
#Irak
#Katar
#ABD
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üsleri: Türkiye'de kaç ABD üssü var? Hangi ülkelerde hangi üsler var ve nerede?