Katı atık projeleri Kayseri'ye büyük katkı sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda toplamda 3 milyon ton evsel atığı bertaraf ederek, katı atıktan enerji ve tarımsal üretim gerçekleştirdi. Kayseri’de ortaya koyduğu vizyon ve sunduğu hizmetler doğrultusunda sürdürülebilir bir çevre faaliyeti yürüten Büyükşehir Belediyesi, atığı üretime çevirerek hem çevreye hem de ekonomiye yönelik önemli kazanımlar elde etmeyi sağladı. Bu kapsamda işletmeye alındığı günden bu yana Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda, toplamda 3 milyon 144 bin 962 ton evsel nitelikli atık bertaraf edilirken, 41 hektar alan üzerinde kurulu Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda 16 hektarlık alana sahip 1 lot 5 hücreden oluşan atık depolama alanı, 5 bin ton/ yıl kapasiteli kompost tesisi, 11 bin metrekare kurulu alanda domates serası ve yardımcı üniteler yer alıyor.





ATIKLAR KOMPOST OLUP PARK VE PEYZAJDA KULLANILIYOR

Gerçekleştirilen çalışmalar ile şehir merkezinde yeşil alanlardan kaynaklanan park ve bahçe atıkları ise kompost tesisinde işlenmekte ve üretilen kompost da Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın park ve peyzaj çalışmaları noktasında hizmetine sunuluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunan 872 adet sağlık kuruluşundan kaynaklanan tıbbi atıklar, düzenli olarak toplanıp sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf ediliyor. Bu doğrultuda işletmeye alındığı günden bu zamana kadar sterilizasyon tesisinde toplam 28 bin 105,28 ton tıbbi atığın sterilizasyonu sağlandı. Bu süreçte ayrıca, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belediye yerleşkelerine ait Sıfır Atık Yönetim Planı hazırlanarak Sıfır Atık Belgesi alındı.





HAFRİYAT YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ AKTİF

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer önemli hizmetlerinden olan hafriyat yönetiminde ise Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, 4 adet depolama sahası işletilmekte. Yılda ortalama bin 500 adet yapı ruhsatlı işlemden dolgu ve kazı izni 2 milyon metreküp kazı, 1 milyon metreküp dolgu izni verilmekte. Öte yandan Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile kent genelinde hafriyat taşıma yapan firmaların araçları sisteme dâhil edilerek atık taşıma belgesi verilmekte. Hafriyat Koordinasyon İzleme Merkezi’nde ise sisteme dâhil olan araçlar, anlık olarak takip edilerek, şüpheli veya kaçak bir döküm gerçekleştiğinde saha ekiplerine gerekli koordinatlar verilip, gerekli işlemler yapılıyor.





TESİSAT SİZDEN KOMBİ BİZDEN

Hava Kalitesinin Arttırılması Kapsamında Fosil Yakıt (Kömür) Kullanan Hanelerde Doğalgaza Dönüşüm İşi Yapılması olarak tanımlanan ve çevre kirliliğini azaltmada sürdürülebilir bir adım olarak belirtilen ‘Tesisat Sizden Kombi Bizden’ projesine ilgi yoğun oldu. Hava kalitesini direkt etkileyen kömür kullanan konutların doğalgaz kullanımına teşvik edilmesi amaçlanan proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamı hibe kapsamında destekleniyor. Kayseri ilinde hibe destekli dağıtılan kombi sayısı 4 bin olarak belirlendi.



