Katil İsrail işbirlikçisi medya: BBC hedef gösterdi İsrail hastane vurdu

Filistinlilere yönelik zulmünü sürdüren terör devleti İsrail bu kez Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alarak yeni bir sivil katliamına imza attı.
Siyonist İsrail'in hastaneyi bombalaması sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti.
Filistin hükümetinin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirterek, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti.
Katil İsrail'in işbirlikçisi Batı medyası
İsrail'in bu katliamının arkasından ise işbirlikçi Batı medyası çıktı.
Terör devletinin zulmüne ve katliamlarına karşı üç maymunu oynayan Batı medyası bu kez İsrail'e hedef gösterdi.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, dün "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" başlığıyla bir yayınladı.
Söz konusu haberiyle İsrail'e adeta “Orayı vur, tam orayı” diye koordinat veren ve suç ortağı haline gelen BBC, yüzlerce masumun kanını da eline bulaştırdı.