Yeni Parti doğuda örgütlenemedi

Üye sayısının yetersizliği ve örgütlerin geç kurulması nedeniyle 12 ilde üye bazlı ön seçim yapılamadı. Bayburt, Muş ve Hakkâri’de üye sayısının 600’ün altında kalması nedeniyle sandık kurulamazken Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Siirt ve Şırnak’ta teşkilatların geç kurulması ön seçim sürecini engelledi. Bu illerde il başkanları ve yönetimlerin kongre sürecinde belirlenmesi bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da örgütlenmeye özel önem verileceği yönünde açıklamalar yapılmış, bölge için özel heyetler oluşturularak çalışmaların yürütüleceği belirtilmişti. Ancak ön seçim sürecinde 12 ilde sandık kurulamaması, bölgede teşkilatlanmanın hedeflenen düzeyde tamamlanamadığını ortaya koydu. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, ağustos başında yaptığı açıklamada kısa sürede 61 ile ulaşmayı ve 81 ilde örgütlenmeyi hedeflediklerini söylemişti.

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