Meclis koridorunda bantlı gerginlik

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, karşısında yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuklarından rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle Meclis koridorunun ortasına bant çekerek geçişi kapattı. Meclis çatısı altında yaşanan olay, iki taraf arasındaki gerginliği yeniden gündeme getirdi.

YABANCI BASINA TÜRKİYE ŞİKAYETİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce Fransa, Almanya ve İtalya basınına yazdığı makalelerin ardından bu kez Hollanda'da yayımlanan De Volkskrant gazetesinde bir yazı kaleme aldı. “Türkiye'de demokrasi kaçınılmazdır, milyonlar talep etmeye devam ettikçe” başlıklı makalesinde Türkiye'yi şikayet eden Özel, TBMM'deki grup toplantısında da yaşananları yabancı kamuoyuna anlattığını belirterek "Bu evrensel bir meseledir. Hep beraber anlattık" dedi.

Gündem

TBMM'de sandalye dağılımı değişti: AK Parti'nin milletvekili sayısı 281'e yükseldi

Gündem

Özgür Özel'in garip ifadesine Yeni Partili milletvekilleri tarafından büyük destek: Namussuzlar kadar namusluyuz

Gündem

Yeni Partili Murat Emir Meclis koridorunda Kılıçdaroğlu’nun odasıyla arasına şerit çektirdi