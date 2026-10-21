En güçlü yaptırımlar uygulanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında fon soruşturmasına dair net mesajlar verdi. Sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikaların etkili olabilmesinin finansal sistemin sağlıklı işlemesine bağlı olduğunu vurgulayan Bahçeli, sermaye piyasalarının gelişiminin, piyasaların yeterli derinliğe kavuşmasını, sermayenin tabana yayılmasını, aynı zamanda da tüm finansal piyasaların istikrar içinde işlemesi için gözetim ve denetim işlevinin eş güdüm içinde gerçekleştirilmesini gerektirdiğini vurguladı.

ORGANİZE ŞEKİLDE HARAMA EL UZATILDI

“Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Milletimizin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar kuşkusuz uygulanacaktır. Suçluların açığa çıkarılması ve mağduriyetlerin giderilmesi yönünde atılan önemli adımlardan, konuya ilişkin yasal düzenlemenin Meclis Genel Kurulu gündeminde bulunmasından ve meselenin tüm boyutlarıyla aydınlatılarak sorumluların hesap vermesini sağlayacak güçlü siyasi iradenin ortaya konulmasından memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum.”

MAHKEMELER GÖSTERİ YERİ DEĞİL

Bazı belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaları ve devam eden yargılama süreçlerini hatırlatan Bahçeli, “Mahkemeler, siyasi gösterilerin değil savunma hakkının esas alındığı yerlerdir” değerlendirmesinde bulundu.

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