11:34, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:38, 20/10/2026, Salı
Devlet Bahçeli: Basın özgürlüğü suç işleme özgürlüğü değildir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, konuşmasında basın özgürlüğü hakkında şu ifadeleri kullandı: "Basın özgürlüğü, suç işleme özgürlüğü değildir, olmamalıdır. Bir takım medya kuruluşları da diğer bütün kurumlar gibi hukuk karşısında sorumluluk taşımaktadır. Asıl olan basın özgürlüğünü savunurken hukuka aykırı eylemlere göz yuman bir hukuksuzluğa düşmemektir. Çünkü basın özgürlüğü demokrasinin güvencesi ise hukuka bağlılık ve etik sorumluluk da bu özgürlüğün temel dayanaklarıdır."
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