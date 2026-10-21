Kani Torun AK Parti’ye geri döndü
04:00, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Kani Torun.
31 Ağustos’ta Yeni Yol’dan istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti’ye katıldı. Torun’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Torun, 2019 yılında siyasete başladığı AK Parti’den ayrılmış ve Gelecek Partisi’nin kurucuları arasında yer almıştı.
Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı. TBMM’deki sandalye dağılımı, Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’un AK Parti’ye katılmasıyla değişti. Yeni Yol Partisi’nden 31 Ağustos’ta istifa eden Torun, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında AK Parti’ye katıldı. Böylece AK Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 280’den 281’e yükseldi. Öte yandan Torun’un AK Parti’ye geçmesiyle, TBMM’deki bağımsız milletvekili sayısı 10’a düştü.
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