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Kayseri haberleri: Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri haberleri: Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

21:422/06/2025, понедельник
G: 3/06/2025, вторник
AA
Yeni Şafak
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Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sindelhöyük Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S. (33) ile isimleri öğrenilmeyen iki kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.S. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olay sonrası gözaltına alınan H.K'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



#BIÇAKLI KAVGA
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