Kayseri haberleri: Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sindelhöyük Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S. (33) ile isimleri öğrenilmeyen iki kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.