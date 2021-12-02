FETÖ, Türk siyasetini dizayn etme hedefleri doğrultusunda CHP Genel Başkanını değiştirmek için 2010 yılında düğmeye bastı. Dönemin CHP lideri Deniz Baykal’ı yıllarca usulsüz bir şekilde dinleyen örgüt, son olarak 6 Mayıs 2010’ta bazı internet siteleri üzerinden Baykal’a ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Böylece CHP’de yıllar sürecek değişimin temelleri atılmış oldu. Baykal, 10 Mayıs 2010 tarihinde istifa ederken, göreve Kılıçdaroğlu seçildi.

GÜNDEM Kaset darbesinin 10. yılı: FETÖ'nün tezgahı sonrası koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu 10 yıldır parti başında

"KILIÇDAROĞLU'NA BİR YERDEN TALİMAT GELDİ"

Geçtiğimiz günlerde CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle partiden uzaklaştırılan Mehmet Sevigen, kaset kumpası sürecinde yaşananlara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

ABD'nin siyasetine karşı olan dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, "Kılıçdaroğlu aday olacak" söylentilerini ciddiye almadığını ifade eden Sevigen, "Kılıçdaroğlu ilk önce, 'aday olmayacağım' dedi. Kumpasın ardından Deniz Bey yeniden adaylığını açıklayacaktı. Baykal eleştirildiği için görevden çekilerek, geçici olarak Cevdet Selvi'yi koydu. Baykal'ın yeniden başkan olmasını konuşuyorduk. Sonra Kemal Bey, adı geçince 'aday olmayacağım' dedi. Cenazemiz vardı, yakınımız vefat etmişti. Nereden talimat geldiyse; Kemal Bey, cenaze sonrası adaylığını açıkladı. Bir gün önce aday olmayacak denilen ortamda adaylığını açıkladı. Bir yerden bir talimat geldi belli ki. Bir gecede bir şey oldu. Arkadaşlarımız diğer tarafa gidince Baykal da aday olmadı." diye konuştu.

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OYNAT 04:52 Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilişinin perde arkasını Sevigen anlattı: Bir yerden talimat geldi CHP Genel Başkanı'nı eleştirdiği iddiasıyla partisinden ihraç edilen Mehmet Sevigen, kaset kumpası ile göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bir yerden talimat aldığını' açıkladı. Deniz Baykal'ın o dönemde yeniden aday olmaya hazırlandığını ve Kılıçdaroğlu'nun da 'Aday olmayacağım' dediğini hatırlatan Sevigen, 'Bir gecede bir yerden talimat geldi. Partili arkadaşlarımız da diğer tarafa gidince Baykal da aday olmadı.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Mehmet Sevigen: CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14'üncü kattan yönetiliyor

OYNAT 03:34 Mehmet Sevigen: CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14'üncü kattan yönetiliyor CHP'den ihraç edilen Eski Milletvekili Mehmet Sevigen, TVNET ekranlarında CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin 14'üncü kattan yönetildiğini söyleyen Sevigen, 'Kemal Bey hep başarısız. Seçilmiş insanları alıp kapı önüne koyuyor, dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayan insanlarla partiyi yönetiyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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