Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kılıçdaroğlu LGBTyi savundu Türk aile yapısını bozmaz
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu LGBT'yi savundu: Türk aile yapısını bozmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT'nin Türk aile yapısını bozmadığını savundu. Katıldığı bir televizyon programında İstanbul Sözleşmesi'nin "LGBT'yi özendirmediğini" söyleyen Kılıçdaroğlu, "LGBT, Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna "Hayır, ilgisi yok. Niye aile yapısını bozsun?" cevabını verdi.

Haber Merkezi AA
Kılıçdaroğlu LGBTyi savundu: Türk aile yapısını bozmaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Televizyonu'nun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Hangi aile yapısına zarar veriyor?"

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, sözleşmenin aile yapısına zarar verdiği yorumlarının anımsatılması üzerine, "Hangi aile yapısına zarar veriyor?" diye konuştu.

Bir başka soru üzerine sözleşmede "LGBT'yi özendirme" anlamında bir ifadenin bulunmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu iddiaların iftira olduğunu savundu.

"LGBT aile yapısını neden bozsun"

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda ilk bir hafta içinde atacakları adımlardan birinin de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olduğunu belirtti. "LGBT, Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, "Hayır, ilgisi yok. Niye aile yapısını bozsun?" dedi.

Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum

CHP’de LGBT rezaleti!
GÜNDEM
CHP’de LGBT rezaleti!

LGBT lincine CHP de katıldı: Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi
GÜNDEM
LGBT lincine CHP de katıldı: Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi

İBB'den cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi
GÜNDEM
İBB'den cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi
Abone Ol Google News
Saniyelik temasla hastanelik oldu

Saniyelik temasla hastanelik oldu

​Zehirli trakonya balığına karşı 'ayakkabı giyin' uyarısı.
Tavuklara özel üst geçit

Tavuklara özel üst geçit

​Burayı görenler şaşırıyor.
Irkçı Le Pen Cumhurbaşkanlığına yeniden aday

​Yan yatan otobüste ilginç görüntü

​Sağlık Bakanlığı'ndan iftar uyarısı

​Bez dolabın içinden uyuşturucu serası çıktı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Çok sayıda yaralı var

Çok sayıda yaralı var

Buzlanma ve tipi nedeniyle iki tur otobüsü devrildi.

​Türkiye genelinde başvuruya açıldı.

​FETÖ devletle milletin arasını açmak istedi.

​Karadeniz'de kritik dönemde Zelenskiy'den Türkiye'ye ziyaret.
Osmaniye'de garip bir olay

Osmaniye'de garip bir olay

Hava aracı düştüğünü duyan koşup geldi.
Eşi el frenini<br>çekmeyi unuttu

Eşi el frenini
çekmeyi unuttu

Geri geri gidip suya gömülen kamyonetin içinde hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.