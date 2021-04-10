Kılıçdaroğlu LGBT'yi savundu: Türk aile yapısını bozmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Televizyonu'nun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
"Hangi aile yapısına zarar veriyor?"
İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, sözleşmenin aile yapısına zarar verdiği yorumlarının anımsatılması üzerine, "Hangi aile yapısına zarar veriyor?" diye konuştu.
Bir başka soru üzerine sözleşmede "LGBT'yi özendirme" anlamında bir ifadenin bulunmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu iddiaların iftira olduğunu savundu.
"LGBT aile yapısını neden bozsun"
Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda ilk bir hafta içinde atacakları adımlardan birinin de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olduğunu belirtti. "LGBT, Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, "Hayır, ilgisi yok. Niye aile yapısını bozsun?" dedi.