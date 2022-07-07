Gündem Kılıçdaroğlunun eşcinseller için yasal düzenleme vaadine İYİ Partiden itiraz Anormali kimse normal diye savunamaz
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için yasal düzenleme vaadine İYİ Parti'den itiraz: Anormali kimse normal diye savunamaz

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. LGBT ile ilgili olarak düşünceleri sorulan Ağıralioğlu "Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi özel yasa çıkarılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Ağıralioğlu "Ben Müslüman Türk çocuğuyum. Bence kadın kadındır, erkek erkektir. Anormali kimse normal diye savunamaz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun eşcinseller için yasal düzenleme vaadine İYİ Partiden itiraz: Anormali kimse normal diye savunamaz
​İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu.

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün bu haftaki konuğu İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu oldu.

Önemli açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu'nun LGBT hakkındaki açıklamaları dikkat çekti. "LGBT hakkındaki düşünceleriniz nedir, Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi özel yasalar çıkartılacak mı?" sorusuna Ağıralioğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

  • "Ben biraz gelenekselciyim. Bu konuları uzmanların konuşması gerektiğine inanırım. Ben Müslüman Türk çocuğuyum. Bence kadın kadındır, erkek erkektir. Anormali kimse normal diye savunamaz.

Bahadır Erdem'in partiye katılmazdan önce söyledikleri vardır, partinin politik bir çerçevesi var, siyasal bir tasavvuru vardır. O hassasiyetler içerisinde partiye katılmak 'Ben bu hassasiyetleri kabul ediyorum' demektir. Orada şahsi olarak insanların eskiden ne dediklerinden daha ziyade şimdi Türkiye'ye ne vaadettikleri önemlidir. Biz Türkiye'ye hukuk vaadediyoruz. Sayın Tayyip Bey'in söylediği şey doğrudur."

Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için yasal düzenleme vaadine İYİ Parti'den itiraz: Anormali kimse normal diye savunamaz
OYNAT 04:37
Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için yasal düzenleme vaadine İYİ Parti'den itiraz: Anormali kimse normal diye savunamaz
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. LGBT ile ilgili olarak düşünceleri sorulan Ağıralioğlu 'Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi özel yasa çıkarılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Ağıralioğlu 'Ben Müslüman Türk çocuğuyum. Bence kadın kadındır, erkek erkektir. Anormali kimse normal diye savunamaz' ifadelerini kullandı.


Akşener'e bir 'Medeni Bilgiler' tepkisi de Ağıralioğlu'ndan: Aklı kafasında hiç kimse bu kitaba 'harika' demez
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Akşener'e bir 'Medeni Bilgiler' tepkisi de Ağıralioğlu'ndan: Aklı kafasında hiç kimse bu kitaba 'harika' demez

Akşener'e bir 'Medeni Bilgiler' tepkisi de Ağıralioğlu'ndan: Aklı kafasında hiç kimse bu kitaba 'harika' demez
OYNAT 03:22
Akşener'e bir 'Medeni Bilgiler' tepkisi de Ağıralioğlu'ndan: Aklı kafasında hiç kimse bu kitaba 'harika' demez
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu TVNET canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, partisinin genel başkanı Meral Akşener'in 'İktidara geldiğimizde okullarda dağıtacağız' dediği, Hazreti Muhammed ve İslam dinine hakaretler içeren 'Medeni Bilgiler' kitabındaki ifadelerle ilgili konuştu. Ağıralioğlu, 'Aklı kafasında hiç kimse, aklı kafasında hiçbir Müslüman bu kitaba 'evet harika' demez.' ifadelerini kullandı.


Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?
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