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Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi

08:4512/06/2025, Perşembe
IHA
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Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Gürcistan'da yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Gürcistan'da yakalandı.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç., ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanarak, Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y isimli şahıs, “Adam Öldürme, Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Hakaret, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Bulundurma veya Taşıma ve Silahla Tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.D. isimli şahıs, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Ç. isimli şahıs, "Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma, Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silah Kullanarak Öldürme" suçlarından ulusal seviyede aranan İ.K. isimli şahıs ve "FETÖ Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.


#Kırmızı bülten
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