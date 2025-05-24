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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 isim Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 isim Türkiye'ye iade edildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:0924/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal düzeyde aranan H.D., yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.
Kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal düzeyde aranan H.D., yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Uluslararası alanda kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve M.D.Ç., yürütülen koordineli operasyonlar sonucu yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Aynı kapsamda, ulusal düzeyde aranan H.D. de yurda getirilerek adli makamlara teslim edildi.

Uluslararası düzeyde aranan üç kişi, yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.


Uyuşturucu ticareti ve cinsel saldırı gibi ağır suçlardan aranan üç kişi, yürütülen operasyonlarla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Almanya ve Hırvatistan’da gerçekleştirilen işlemler sonucu kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal düzeyde aranan H.D.’nin iadesi sağlandı.



Hırvatistan ve Almanya'da yakalandılar


Ç.A., “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan Almanya’da; M.D.Ç., “Reşit Olmayan Kişiye Cinsel Saldırı” suçundan Hırvatistan’da; H.D. ise “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek” suçundan yine Almanya’da yakalandı.


Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçekleşen iadelerle birlikte, mevcut kabine döneminde Türkiye’ye getirilen suçlu sayısı 337’ye ulaştı.


Yetkililer, organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirlerinin nerede olurlarsa olsunlar adaletten kaçamayacaklarını vurguladı.




#İçişleri Bakanlığı
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