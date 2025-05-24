İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 isim Türkiye'ye iade edildi

Uyuşturucu ticareti ve cinsel saldırı gibi ağır suçlardan aranan üç kişi, yürütülen operasyonlarla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Almanya ve Hırvatistan’da gerçekleştirilen işlemler sonucu kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal düzeyde aranan H.D.’nin iadesi sağlandı.