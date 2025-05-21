İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu İçişleri Bakanlığı tarafından Merkez Valiliği'ne çekildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;





BÜLENT TEKBIYIKOĞLU MERKEZE ÇEKİLDİ





"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır.

Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır.



Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 21, 2025





BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?





Bülent Tekbıyıkoğlu, 1976 yılında Ankara'da doğmuş olup, aslen Çorum'un Sungurlu ilçesindendir. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre finans sektöründe çalışmıştı. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda kaymakam adayı olarak kamu hizmetine başlamış ve sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.





20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Bülent Tekbıyıkoğlu 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.





Bülent Tekbıyıkoğlu 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.





2 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarihli ve 32275 sayılı resmî gazetede yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli Valisi olarak atandı.





Meslek hayatı boyunca birçok kalkınma, istihdam, sosyal yardım, tanıtım projesinin hayata geçirilmesini sağlayan Bülent Tekbıyıkoğlu görev yaptığı yerlerde birçok başarı ve üstün başarı belgesi aldı. İyi derecede İngilizce bilen Tekbıyıkoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.







