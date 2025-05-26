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Kırmızı bültenle aranan hükümlü Konya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan hükümlü Konya'da yakalandı

10:1126/05/2025, Pazartesi
AA
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Kırmızı bültenle aranan hükümlü Konya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Konya'da yakalandı

Konya'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E. H. cezaevine teslim edildi.

Konya'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları kapsamında, İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu.


Yapılan kimlik kontrolünde, Suriye uyruklu E.H. olduğu belirlenen şüphelinin, sorgulamasında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.


Gözaltına alınan E.H'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve "gönüllü geri dönüş" kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E. H. cezaevine teslim edildi.




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