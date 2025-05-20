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Türk polisinden kaçamadılar: Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu Gürcistan'da yakalandı

Türk polisinden kaçamadılar: Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu Gürcistan'da yakalandı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:3920/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı
Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan dört zanlının Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kırmızı bültenle aradığımız 4 suçluyu daha ülkemize getirdik. Türk polisinden kaçamadılar!” ifadelerine yer verdi.

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan dört zanlının Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.


Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
“Kırmızı Bültenle Aradığımız 4 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Türk Polisinden Kaçamadılar!”

🟥 Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı❗️

Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

🟥 “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. isimli şahıs,

🟥 ”Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs,

🟥 “Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs,

🟥 ”Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.


Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar❗

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.



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