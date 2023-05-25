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Interpol devreye girdi: Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Sosyal medya hesabından suç içerikli video paylaşımları yaptığı tespit edilen ve iddialarına hükümet karşıtlarının balıklama atladığı Muhammed Yakut için Interpol devreye girdi. Yakut hakkında Adalet Bakanlığına iletilen kırmızı bülten çıkarılması talebi Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na gönderildi. Interpol'ün Genel Sekreterliği'nce de uygun görülen talep üzerine şüpheli Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

18:24 . 25/05/2023 Perşembe
DHA
Muhammed Yakut

Muhammed Yakut

Sosyal medyada paylaşımlar yapan Muhammed Yakut hakkında uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Yayma" suçlarından tutuklanmasına yönelik İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık, Yakut hakkında uluslararası seviyede aranması amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne talep yazısı göndermişti. Bakanlığın uygun bulduğu talep, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na gönderildi. Interpol'ün Genel Sekreterliği'nce de uygun görülen talep üzerine şüpheli Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Şüpheli Muhammed Yakut'un yer tespitinin yapılarak Türkiye'ye iadesi için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol Birimleriyle iletişime geçildi.



#Muhammed Yakut
#Kırmızı Bülten
#Interpol
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği
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