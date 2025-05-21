Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 151 obje ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla temin edilen tarihi eser niteliği taşıyan objelerin satışına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen 3 farklı operasyonda, Roma, Helenistik ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, aralarında sikke, kolye, madalyonun yer aldığı toplam 151 obje ele geçirildi.