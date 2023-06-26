Kocaeli'de korkunç olay: Metruk ev yıkım sırasında çöktü 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, 11.30 sıralarında, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta meydana geldi. Yıkım için metruk eve giren Metin Akkaya ve Ömer Faruk Yıldız, sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından yaralı çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Akkaya ve Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.