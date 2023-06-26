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Kocaeli'de korkunç olay: Metruk ev yıkım sırasında çöktü 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı metruk evin yıkımı sırasında sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kalan 47 yaşındaki Metin Akkaya ve 15 yaşındaki Ömer Faruk Yıldız hayatını kaybetti.

13:14 . 26/06/2023 Pazartesi
DHA
Göçük altında kalan iki kişi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Göçük altında kalan iki kişi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, 11.30 sıralarında, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta meydana geldi. Yıkım için metruk eve giren Metin Akkaya ve Ömer Faruk Yıldız, sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından yaralı çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Akkaya ve Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İhmali olanlar için işlem başlatılacak

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Olayda ihmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirten Vali Yavuz, “Binanın yıkılarak yerine yenisinin yapılmak istendiği anlaşılmış. Çökme neticesinde talihsiz bir kaza yaşanmış ve 2 kardeşimiz kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiştir. Şu anda ekiplerimiz olay yerinde gereken çalışmaları yapılıyor. Olayın sebepleriyle ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. İhmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi hepimize geçmiş olsun” dedi.






#Kocaeli
#Derince
#Metin Akkaya
#göçük
11 dakika önce
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