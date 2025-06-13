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Kriz geçirip ölen 2 kişiye uyuşturucu temin eden 3 şüpheli gözaltına alındı

Kriz geçirip ölen 2 kişiye uyuşturucu temin eden 3 şüpheli gözaltına alındı

15:2213/06/2025, Cuma
DHA
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Kriz geçirip ölen 2 kişiye uyuşturucu temin eden 3 şüpheli gözaltına alındı
Kriz geçirip ölen 2 kişiye uyuşturucu temin eden 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da fenalaşıp kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 kişiye, 'uyuşturucu madde temin ettiği' iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak'ta, dün saat 18.00 sıralarında otomobil içerisinde fenalaşan 3 kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştıkları belirlenen 3 kişiden R.Ç. ve C.B. hayatını kaybetti, İ.A.'nın tedavisi sürüyor. Araçta yapılan incelemede, 7 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.


Telefondan uyuşturucu istemişler


Soruşturma kapsamında 3 kişinin M.Ç.'yi telefonla arayarak uyuşturucu madde istedikleri belirlendi. M.Ç.'nin de uyuşturucu tedariki için A.M.Ö.'ye yönlendirdiği ve Y.Ş.'nin kullandığı araç ile uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edildi. 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde de 23 bin 371 sentetik ecza maddesi, 4,7 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 84 bin 375 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.




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