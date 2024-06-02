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Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili; "Hepimizi üzen olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcı vekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, incelemelerine başlamıştır." ifadelerini kullandı.

12:12 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 13:40 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Çöken binada bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Çöken binada bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde saat 08.40 sıralarında 1988 yapımı 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, olayda 7 kişi yaralı olarak binadan çıkarılmıştı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesi olayında, 1 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken, 3 kişilik bilirkişi ekibi de kusur tespitine ilişkin incelemelerine başladı. Soruşturma sürüyor.

Bakan Tunç'tan ilk açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç konuyla ilgili; "Hepimizi üzen olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcı vekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, incelemelerine başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de bina çöktü: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir bina çöktü. Çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Enkaz altındaki son kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



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