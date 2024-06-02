Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde saat 08.40 sıralarında 1988 yapımı 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, olayda 7 kişi yaralı olarak binadan çıkarılmıştı.
Bir kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesi olayında, 1 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken, 3 kişilik bilirkişi ekibi de kusur tespitine ilişkin incelemelerine başladı. Soruşturma sürüyor.
Bakan Tunç'tan ilk açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç konuyla ilgili; "Hepimizi üzen olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcı vekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, incelemelerine başlamıştır." ifadelerini kullandı.