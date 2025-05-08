Kurtulmuş'tan 'yapay zeka' uyarısı: Kapitalizm yapay zekayı insansızlaştırma için kullanacak

TBMM, Veriden Karara Ulusal Yapay Zekâ Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Zirvede konuşan Kurtulmuş, hangi kararların ve yetkilerin yapay zekâya terk edileceği meselesinin ana sorun olduğuna işaret ederek, "İnsanoğlunun üzerinde yoğunlaşması gereken temel sorulardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir başka soru yapay zekâ insanın tamamlayıcısı mıdır, insanın ikamesi midir? Kapitalizmin çok kar elde etme dürtüsü yapay zekâyı korkarım ki insanın ikamesi haline getirecek bir sürecin önünü açabilir. İnsansızlaştırma tehlikesini ciddi bir şekilde ele almamız gerektiğini düşünüyorum" dedi

Kurtulmuş, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını önemsediğini belirterek, Meclis'te kalıcı bir komisyon haline gelebileceğini ifade etti. Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

CEO'lar devlet başkanı gibi

Dünyada teknoloji devlerinin büyük patronlarının artık sadece şirket CEO'ları ya da sahipleri değil devlet başkanı gibi davranmaya başladıkları da insanların gözünün içine sokularak gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede ne yazık ki şirket gibi davranan devletlerle devlet gibi davranan şirketlerin birbirine karıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Onun için bu süreçte yüksek teknolojideki bu gelişmeleri en iyi şekilde gerçekleştirmek, anlamak, bunları da gerçekten regülasyonlarını yaparak yararlı olacak büyük teknolojiler haline dönüştürmek vazifelerimizden birisidir.

Yapay zeka insan ikamesi midir?

Ana sorularımızdan birisi şu olmalıdır; hangi kararlarımızı ve yetkilerimizi yapay zekaya terk edeceğiz? İnsanoğlunun üzerinde yoğunlaşması gereken temel sorulardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir başka soru yapay zeka insanın tamamlayıcısı mıdır, insanın ikamesi midir? Kapitalizmin çok kar elde etme dürtüsü yapay zekayı korkarım ki insanın ikamesi haline getirecek bir sürecin önünü açabilir. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. İnsansızlaştırma tehlikesini ciddi bir şekilde ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Yapay zekanın bu kadar büyük imkanlara sahipken uluslararası ilişkilerde bazı devletlerin elinde önemli bir egemenlik aracı olarak kullanacağının da farkındayız. Bunun için bu alanda da uluslararası alanda da fevkalade ciddi şekilde yapay zekanın kullanılabilmesi bizim için de önemli bir meseledir."

Yapay zekanın verimli sonuçları

İyi yönden kullanılması halinde yapay zekanın verimli sonuçlar vereceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Yapay zeka ile birlikte insanın doğal algoritmalarının hepsini robotlara taklit ettirerek insanı dışsal hale getiriyor. Ama insanlık insanı nesne olmaktan uzaklaştıran, eşref-i mahlukat olmasını sağlayan ana fonksiyonları yerine getirecek teknolojik gelişmeleri gerçekleştiremiyor. İnsanlık, vicdanı, insafı, merhameti, aklı, dayanışmayı, yani insanı insan yapan değerleri henüz taklit edecek makineleri gerçekleştiremiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka ekonomisi 16 milyar dolar

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile yapay zeka alanındaki yenilikçi start-up'lara yatırımı destekliyoruz. Önümüzdeki dönem bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurmayı planlıyoruz, bu alandaki yeni şirketlere, yeni oluşumlara destek olmak anlamında" diye konuştu. Geleceği inşa ederken elbette algoritmalardan faydalanılacağını kaydeden Yılmaz, "Ama özgürlük kavramını da insanın iradesini de seçme hakkını da bir tarafa hiçbir zaman koyamayız" dedi. Yılmaz, küresel yapay zeka etki endeksine göre 2030 yılı itibarıyla dünyada oluşacak yapay zeka ekonomisinin 16 trilyon dolar civarına ulaşmasının beklendiğini söyledi. Yapay zekanın çalışma hayatına da önemli etkilerde bulunacağına işaret eden Yılmaz, bazı mesleklerin tamamen ortadan kalkacağını, bu işlerin artık insanlara ihtiyaç duyulmadan yapay zeka ile gerçekleştirileceğini, yapay zekayla ortaya çıkacak yeni meslek gruplarının oluşacağını, bazı mesleklerin devam edeceğini ancak bu mesleklerin icra edilme biçimi ve yöntemlerinin ciddi biçimde değişeceğini ifade etti.

Yapay zeka insana hizmet ediyor

Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'nin bulunduğunu ve bu kapsamda 71 eylemden oluşan bir eylem planını hayata geçirdiklerini anımsatan Yılmaz, "Girişimlere finansman desteği sağlamayı düşünüyoruz" dedi. Doğal zekayı bir tarafa bırakarak, sadece yapay zeka üzerinden bir tartışmanın anlamlı olmadığının altını çizen Yılmaz, "Yapay zeka insana hizmet ediyorsa, insani bir teknolojidir diye vurgulamak istiyorum. Toplumun refahına, sosyal adalete hizmet ediyorsa, yine insani bir teknolojidir diye ifade etmek istiyorum" diye konuştu

Bir gelecek inşası

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "TBMM olarak yasama organı sorumluluğumuzun bilinciyle, bu kapsamlı ve çok boyutlu dönüşüm sürecini sadece izleyen değil, yön veren, düzenleyen ve dengeleyen bir irade ortaya koymak arzusundayız" dedi. Dönmez, bu teknolojinin sadece makineleri değil; kurumları, meslekleri, davranış biçimlerini ve hatta değer sistemlerini dönüştürme kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu zirve, sadece bir teknoloji buluşması olmayıp, aynı zamanda bir gelecek inşası çağrısıdır" diye konuştu. Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler TBMM olarak yasama organı sorumluluğumuzun bilinciyle, bu kapsamlı ve çok boyutlu dönüşüm sürecini sadece izleyen değil; yön veren, düzenleyen ve dengeleyen bir irade ortaya koymak arzusundayız. Bu çerçevede işbirliğine açık, ulusal stratejilere duyarlı, insanı merkeze alan, üretimi ve inovasyonu önceleyen her çabaya tam destek vermeye devam edeceğiz."







