‘Kurultayda dağıtılan paranın belgesi var’

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda “kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin soruşturmada, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ve Servet Yıldırım “şüpheli”, M.A.B. ise “tanık” sıfatıyla ifade verdi.





ADAY GÖSTERMEZLERSE KULLANACAĞIM

Tanık M.A.B, o dönem Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi’nin yeğeni Hasan Hüseyin İlgezdi ile evinin anahtarını kendisine bırakacak kadar samimi olduğunu anlattı. M.A.B, 5-6 Kasım 2023’te kafede Battal İlgezdi’nin “Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı ile ilgili evraklar burada, şayet beni aday göstermezlerse ben bunu kullanacağım” dediğini ve evrakları Hasan Hüseyin İlgezdi’ye teslim ettiğini aktardı.





FETÖ'CÜ GÖNDERDİ

Tanık M.A.B, şunları kaydetti: “Hasan Hüseyin İlgezdi’nin evinden bahsettiğim Ekrem İmamoğlu’nun ve Özgür Özel’in imzası bulunan 1 sayfadan ibaret belgeyi çaldım. Bu belgede ABD’de firari bulunan bir FETÖ’cü tarafından gönderilen ve İstanbul Laleli’de bulunan döviz bürolarından alınan paraların kurultay ve parti mitinglerinde kullanılmak üzere teslim alındığı şeklinde bir içerik vardı. Ayrıca ‘daha özgür ve daha adil bir Türkiye için kullanılacağı’ şeklinde ifadeler vardı.” Söz konusu evrakı İstanbul Ataşehir’de bir kafenin sahibi Ayhan T. isimli kişiye teslim ettiğini öne süren M.A.B, daha sonra evrakı resmi yerlere teslim etmesinin kendisinden rica edildiğini söyledi.





40-50 MİLYON DOLARDAN BAHSEDİLİYORDU

Hasan Hüseyin İlgezdi’nin evrakın evinden çalındığını anlayınca kendisine düşman olduğunu iddia eden M.A.B, şunları anlattı: “Ayhan T’ye denk geldikçe, gördükçe belgeyi ne yaptığını sordum. Kendisi de bana ‘Devlette yetkili bir amire bu belgeyi verdim’ dedi. Bu belgenin içeriğinde 40 ya da 50 milyon dolar bir paradan bahsediliyordu. Aradan zaman geçtiği için ve belgede yanımda bulunmadığından dolayı ayrıntıları hatırlamıyorum. Ben Ayhan T’nin bu belgeyi muhafaza ettiğini düşünüyorum.”



