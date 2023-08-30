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Mansur Yavaş 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında Yavaş'ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'korkaklıkla' suçlamıştı. Akşener'in bu açıklamalarına cevap veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise eldeki belediyelerin korunması için İYİ Parti liderinin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek, "Biz belediye başkanlarımızdan memnunuz." demişti.

21:28 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde alınan yenilginin ardından CHP'de başlayan değişim rüzgarı karşısında 'tarafsız' kalan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimleri için aldığı kararı açıkladı.

Yavaş, 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda konuşan Yavaş, açıklamasında, "Seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı 'korkaklıkla' suçlamıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da partisince düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı korkaklıkla suçlarken "Keşke herkes, bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi." demişti.


Akşener iki isme yönelik yaptığı açıklamada "2023 seçimlerine girerken, Sayın Erdoğan karşısında, açık farkla seçimi kazanacak, iki aday çıkardık. 20 senede ilk kez. Evet, 20 senede ilk kez. Milletimizin sevgisini kazanıp, Sayın Erdoğan'a karşı, belirgin şekilde üstünlük kuran, iki adayımız oldu." ifadelerini kullanmıştı.



#Mansur Yavaş
#2024 Yerel Seçimleri
#Aday
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