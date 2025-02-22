Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Maputo’yu bırak Mamak’a bak

Maputo’yu bırak Mamak’a bak

Nazife Bardak
04:0022/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

ABB Başkanı Mansur Yavaş, hedef yükseltip yurt dışına açılmaya karar verdi! Yavaş’ın Mozambik’in başkenti Maputo’ya 5 bin konut yapacağını açıklaması üzerine vatandaşlar “Önce Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’ni tamamla” diyerek tepki gösterdi.

Başkente dönük birçok seçim vaadi havada kalan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, boş vaatlerinde artık ülke sınırlarını da aştı. Görevde olduğu altı yılda kentsel dönüşüm kapsamında sadece 418 konutu hak sahiplerine teslim edebilen Yavaş’ın Afrika ülkesi Mozambik’te bulunan kardeş belediye Maputo’ya yatırımcı heyet götürerek 5 bin konut yapacağını açıklaması tepki çekti.


5 BİNDEN 418’E DÜŞTÜ

Mamak’ta yapılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında vadedilen evlerin tamamlanmaması sonucu

8 bin 500’den fazla hak sahibi mağdur oldu. Yavaş, vatandaşlara 6 yılda yalnızca 418 konut teslim edebilirken, 2014-2019 yılları arasında AK Parti döneminde 5 bin konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.


ARAZİLERİ DE SATTI

Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, ABB ile belediye iştiraki PORTAŞ arasındaki yapım protokollerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilerek mahkeme kararıyla iptal edilmiş sahte imzalarla yapı ruhsatlarının düzenlendiği iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Yavaş yönetimindeki ABB, Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde hak sahiplerine konut yapma taahhüdünde bulunmasına rağmen, belediyeye ait arazileri kapalı teklif usulüyle satıp, yaklaşık 807 milyon 723 bin 912 TL’lik ihale gerçekleştirdi.


#politika
#Mansur Yavaş
#CHP

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2025: İstanbul'da sahur vakti, iftar ve ezan saatleri