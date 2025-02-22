Maputo’yu bırak Mamak’a bak

Başkente dönük birçok seçim vaadi havada kalan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, boş vaatlerinde artık ülke sınırlarını da aştı. Görevde olduğu altı yılda kentsel dönüşüm kapsamında sadece 418 konutu hak sahiplerine teslim edebilen Yavaş’ın Afrika ülkesi Mozambik’te bulunan kardeş belediye Maputo’ya yatırımcı heyet götürerek 5 bin konut yapacağını açıklaması tepki çekti.





5 BİNDEN 418’E DÜŞTÜ

Mamak’ta yapılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında vadedilen evlerin tamamlanmaması sonucu

8 bin 500’den fazla hak sahibi mağdur oldu. Yavaş, vatandaşlara 6 yılda yalnızca 418 konut teslim edebilirken, 2014-2019 yılları arasında AK Parti döneminde 5 bin konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.





ARAZİLERİ DE SATTI

Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, ABB ile belediye iştiraki PORTAŞ arasındaki yapım protokollerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilerek mahkeme kararıyla iptal edilmiş sahte imzalarla yapı ruhsatlarının düzenlendiği iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Yavaş yönetimindeki ABB, Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde hak sahiplerine konut yapma taahhüdünde bulunmasına rağmen, belediyeye ait arazileri kapalı teklif usulüyle satıp, yaklaşık 807 milyon 723 bin 912 TL’lik ihale gerçekleştirdi.



