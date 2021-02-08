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TEKİRDAĞ

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu: Ağ atamıyorlar

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar günlerdir denize açılıp, avlanamıyor. Balıkçı Cezmi Koç, "Balıkçılarımız deniz salyası ve çamuru nedeniyle ağ atamıyorlar, ağları zarar görüyor, bu durum da balıkçılarımızı etkiliyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı.
Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası (müsilaj) balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı.

DHA

Marmara Ereğlisi ilçesinde 40 yıldır balıkçılık yapan Cezmi Koç, deniz salyası nedeniyle balıkçıların zor günler geçirdiğini, salyanın ağlara zarar verdiğini söyledi.

DHA

Koç, "Ağ atamıyorlar, her sene oluyor bu. Kaykay diyorlar buna, ağlar çamur haline geliyor, balıkta vurmuyor, duvar vaziyeti görüyor. Balıkçılarımız mağdur durumda. Ama her sene olduğu için belli bir sürede kayboluyor. Sadece Marmara'da oluyor bu, Karadeniz'de Ege'de olmuyor. Birkaç ay sürüyor, yani 3-4 ayı buluyor. Balık tutamıyorlar. Doğal çamur haline geliyor ağlar. Balıkçı için zor bir durum" dedi.

DHA

Balıkçı Sermettin Şengüllü de, deniz salyasının etkili olduğunu belirterek, "Deniz salyası nedeniyle ağlar dibe çöküp, çamur topluyor. 45 dakika da alacağımız ağı 5 veya 6 saatte çekebiliyoruz. Bu da bizi etkiliyor. Ağlar patlayıp, yırtılınca balıkta çekemiyoruz. Çünkü ağlar çamur dolu geliyor. Ben 10 yaşından beri denize açılıyorum. İlk kez bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Denize açılsak bile boş dönüyoruz. Balıkçıların boş dönmesi demek balık fiyatlarının etkilenmesi demektir. Nedeni de balık tutulmadığı için" diye konuştu.

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