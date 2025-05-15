Marmaris’teki esnafın isyanı: 'Belediyedeki krizin faturasını biz ödemeyeceğiz'

Marmaris’te belediyenin aldığı yeni kararlar kentteki esnafı isyan ettirdi. Dükkan önlerine mal koymayı yasaklayan uygulamanın ardından kesilen para cezaları, geçim sıkıntısı çeken işletme sahiplerinin sabrını taşırdı. Belediye binası önünde toplanan çok sayıda esnaf, protesto gösterisi düzenleyerek yaşananlara tepki gösterdi.









“Rant değil, geçim derdindeyiz”, “Esnafız, emekçiyiz, görün bizi” pankartları taşıyan esnaf, alınan kararların keyfi ve dayatmacı olduğunu, kendilerine hiçbir şekilde danışılmadığını ifade etti. “Hak, hukuk, adalet esnafa da gerek” sloganlarının atıldığı eylemde, belediye yönetimi istifaya çağrıldı.









“Uzlaştık” açıklamasına yalanlama: “Bize danışılmadı”

Belediye Başkanı Acar Ünlü, uygulamalar sonrası yaptığı açıklamada “esnafla uzlaşmaya varıldığını” savundu. Ancak birçok esnaf bu açıklamaya sert tepki gösterdi. Görüşmelere dahil edilmediklerini ve belediyenin yalnızca belirli çevrelerle temasta olduğunu iddia eden işletme sahipleri, “Bizi dışladılar” diyerek sürece tepki gösterdi.





Acar Ünlü’nün yönetimi tartışma konusu

Tartışmalar bununla da sınırlı değil. Ünlü’nün göreve geldiği günden bu yana belediyede yaşanan mali krizler, maaşların ödenememesi, kurum mallarının satışa çıkarılması ve hacizlerle gündeme gelmesi, kamuoyundaki eleştirileri daha da artırdı. Esnaflar ise yaşanan krizin sorumlusunun halk değil, belediye yönetimi olduğunu belirtiyor.





“Belediyeyi kötü yönettiniz, şimdi fatura bize mi kesiliyor?”

“Kurumu iflasa sürükleyen yönetim hatalarının bedelini neden biz ödüyoruz?” diyen esnaflar, belediyenin önce kendi iç yönetimini düzeltmesi gerektiğini savunuyor.





Tüm bu gelişmeler, Marmaris’te yerel yönetimle halk arasındaki güven bağının sarsıldığını ve toplumsal tansiyonun yükseldiğini gözler önüne seriyor. Vatandaşların ve esnafın ortak beklentisi ise net: Daha şeffaf, kapsayıcı ve halka hesap veren bir belediyecilik anlayışı.





Marmaris’teki esnafın isyanı: 'Belediyedeki krizin faturasını biz ödemeyeceğiz' Gündem / Muğla



