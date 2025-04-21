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Mattia Ahmet Minguzzi soruşturmasında flaş gelişme: Organize suç örgütü kapsamına alındı

Mattia Ahmet Minguzzi soruşturmasında flaş gelişme: Organize suç örgütü kapsamına alındı

20:0321/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Minguzzi ailesini çeşitli platformlar üzerinden tehdit eden zanlılar tutuklanmıştı.
Minguzzi ailesini çeşitli platformlar üzerinden tehdit eden zanlılar tutuklanmıştı.

İstanbul Kadıköy'de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, 'organize suç örgütü' kapsamına alındı. Minguzzi ailesi, son dönemde çeşitli platformlar ve kişiler tarafından organize şekilde tehdit ediliyordu.

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmiş, 67 yaşındaki şüpheli D.A'nın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Cinayete ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ise 8 Mayıs'a ertelenmişti.

Ailesini tehdit ediyorlardı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Ç.D'nin aileye yönelik sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan tutuklandı.

Sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturmada daha önce İstanbul'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 1 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece bu soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Organize suç örgütü kapsamına alındı

Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir,
"Ahmet Minguzzi evladımızın katledilmesi akabinde, müvekkil ailenin, aile üyelerinin, bizim ve bazı gazetecilerin de tehdit edilmesi nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faillerin örgütlü bir yapı olup olmadığının tespiti için organize şube müdürlüğüne müzekkere yazılmış ve soruşturma başlatılmıştır. Bu mesajlar ve tehditler bizi yıldıramaz ve korkutamaz, korkmuyoruz. Hem müvekkil Minguzi ailesi, hem de biz adaletin tecellisi ve bu mahlukların emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.
" dedi.
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