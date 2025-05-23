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Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu üniversite öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu üniversite öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

10:1323/05/2025, Friday
DHA
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Hollanda'da yaşayan Sulukahya, bir süre önce Beşiktaş'taki evine gelmişti.
Hollanda'da yaşayan Sulukahya, bir süre önce Beşiktaş'taki evine gelmişti.

Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) tarafından evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Hollanda'da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bir süre önce Beşiktaş'taki evine geldi. Sulukahya olay günü sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi evine davet etti. Eve gelen kadınla Sulukahya arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada mutfaktan bıçak alan kadın Sulukahya'yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.


HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Mehmet Serdar Sulukahya

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, şüpheli kadının binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını ve mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



#mehmet serdar sulukahya
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