Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Oğuz Murat Aci'nin eşine ödenen tazminat rakamı açıklandı: Timur Cihantimur'un avukatı konuştu

Oğuz Murat Aci'nin eşine ödenen tazminat rakamı açıklandı: Timur Cihantimur'un avukatı konuştu

09:5023/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Türkiye günlerdir Oğuz Murat Aci'nin eşi ve ailesi arasında yaşanan tazminat kavgasını konuşuyor.
Türkiye günlerdir Oğuz Murat Aci'nin eşi ve ailesi arasında yaşanan tazminat kavgasını konuşuyor.

Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur avukatı İlyas Karahan aracılığıyla yapılan açıklamada Aci ailesi ve kazada yaralanan diğer mağdurlara yapılan ödemenin miktarı söylendi.

Yazar Eylem Tok ve estetik doktoru Bülent Cihantimur'un çocukları Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.


Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Cihantimur'u annesi Eylem Tok kaçırdı.Önce Mısır'a, ardından ABD'ye giden ikili hakkında dava devam ederken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden "maddi ve manevi zararlarının giderildiğini" gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.


Oğuz Murat Aci ve ailesi

AİLE İÇİNDE TAZMİNAT KAVGASI

Yüklü miktarda tazminat aldığı iddia edilen Şükriye Aci'ye Oğuz Murat Aci'nin ailesi tepki gösterirken gelin Aci yaptığı açıklama ile para pazarlığını kendisinin değil kayınpederinin yaptığını söyledi. Aile içi tartışma sürerken kamuoyunda 100 milyon TL tazminat ödendiği yönündeki iddialara bu kez de Cihantimur ailesinden bir cevap geldi. Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur avukatı İlyas Karahan aracılığıyla açıklama yaptı.


Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok

TALEP EDİLEBİLECEK TAZMİNATIN 2 KATI ÖDENDİ

Ekol Tv'nin haberine göre, açıklamada
, “Müvekkilim devam eden süreçte kendisine karşı başlatılan kötü izlenime ve sosyal linçe rağmen insani ve vicdani duruşu ile iyi niyetini hiç esirgememiş ve şartların oluşması ile Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır”
ifadeleri kullanıldı.


#oğuz murat ci
#eylem tok
#timur cihantimur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti