İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Timur Cihantimur’un (17) araçla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, ABD’ye kaçan Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur’un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti. Gelininin aldığı karara tepki gösteren Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Aci, "Maddi manevi karşılığında aldığını söylüyor. Maddi kısmını geçtim, manevi kısmını anlamaya çalışıyorum. Manevi olarak ne kadar aldı çok merak ediyorum. Oğlumun kemiklerini sızlatmasın. Oğlum ona 12 milyon civarında miras bıraktı, kendini mağdur göstermesin" dedi. “Keşke önce dava açılsaydı daha sonra bir tazminat sürecine girilirdi” ifadelerini kullanan Aci, “Mağdur olduğunu söylüyor. Yazıklar olsun aç mı kaldı, açıkta mı kaldı, elektrik-su parasını mı ödeyemedi soruyorum. Bir tek harcadığı şey psikoloğa haftada üç bin, beş bin para vermek. Bana göre mağdur olmadı. Kendisi avukatlar aracılığıyla otomatikman para aldı, kendi de itiraf etti. Parayı biz alacakmışız. Ben alıp parayı ne yapacağım ki? Ben bugüne kadar para lafı ettim mi? Para lafı ağzımdan çıktı mı? Parayla ilgili bir görüşme bile yapmadım” ifadelerini kullandı.