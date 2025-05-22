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Tazminat aldı şikayetini çekti

Tazminat aldı şikayetini çekti

04:0022/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
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Murat Aci - Şükriye Aci
Murat Aci - Şükriye Aci

1 yıl önce Eyüpsultan'da trafik kazasında ölen Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, “maddi ve manevi zararı karşılandığı” gerekçesiyle ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti.

Eyüpsultan'da, trafik kazasında ölen Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Eylem Tok, Bülent Cihantimur ve 2 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Şükriye Aci'nin avukatı Ahmet Aslan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayetten vazgeçme dilekçesinde, Şükriye Aci'nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı belirtildi. Dilekçede, "Bu sebeple müvekkil, şüpheliler Ayşe Ceren Saltoğlu, Adem Kızıltepe, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'a yönelik şikayetinden vazgeçmiş olup, adı geçenlerin soruşturmaya konu olaydan ötürü yargılanması muhtemel davaya katılma talebi de bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.


BABA ACİ: YAZIKLAR OLSUN

Murat Aci’nin babası Özer Aci ise şikayetini çeken gelini Şükriye Aci’ye tepki gösterdi. Bir televizyon kanalına konuşan Aci, "Utanmadan maddi sıkıntı çektiğini söylemiş. Altında sıfır arabası var. Oğlum hayat sigortası yaptırmış, onu dahi kuruşuna kadar teslim ettim. Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. Aci, "Benim kırmızı çizgim davamdır" dedi.


#Murat Aci
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