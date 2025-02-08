Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde vurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

Asos bölgesinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor"
denildi.
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