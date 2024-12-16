Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Birçok ilde kar yağışı etkili olacak

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile (Mardin çevreleri dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, güney kesimlerde 1-3 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
ÇANAKKALE 10°C Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 10°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakasının doğusu hafif sağanak yağışlı
SAKARYA 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
A.KARAHİSAR 5°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 12°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
İZMİR 15°C Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 12°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları ve Finike çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 5 °C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
ÇANKIRI 4°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
KONYA 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KASTAMONU 3°C Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ARTVİN 5°C Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM -4°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu