MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Başını koymadığı seccadeye ayakkabısıyla bastı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN’e verdiği söyleşide gündeme dair önemli mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabısıyla basarak fotoğraf çektirmesini değerlendiren Bahçeli, “Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. Seccadeye ayakkabıyla basmak bir ahlak ve etik ihlalidir. Başını koymadığı seccadeye ayakkabısıyla bastı. Ayıp. Başörtüsüne bez parçası diyen Kılıçdaroğlu, seccadeyi de halı parçası yaptı. Gelenek ve göreneklerimizi bilmiyor.

'Milletimizi tanımıyor'

Milletimizi tanımıyor. Bu durum bir terbiye ve tedrisat sorunudur. Milletimizin manevi ilke ve esaslarına aykırıdır. Anadolu’da herhangi bir eve gidip bakınız, seccadeye hiç ayakkabıyla basan görebilir misiniz? Sonra çıkmış seccadeyi görmedim, çok üzgünüm demiş. Sen önünü göremiyorsun, bastığın yerin farkında değilsin, bakıyor ama görmüyorsun; üstelik Türkiye’yi kumar ve noter masasından yönetme amacındasın. Geçelim bunları, masal dinleyecek, boş sözlerle avunacak bir saniyemiz yok. Merhum Ziya Paşa’nın dediği gibi: 'İnsanın aynası iştir, lafa bakılmaz. Bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görünür" dedi.

'İnce'nin duruşu değerlendirilir'

Bahçeli, Muharrem İnce’ye Millet İtifakı merkezli, sosyal medya üzerinden itibar suikastı yapıldığını söyledi. İnce-Kılıçdaroğlu ziyaretini yorumlayan Bahçeli şunları söyledi: "İki aday arasında ne konuşuldu bilemem, bizi de ilgilendirmez. Ancak şunu da söylemem lazım, 'Gel bakalım Muharrem'den, 'Güle güle Kemal’e' uzanan çetin ve uzun bir diyaloğun hesaplaşması yaşanıyor. Nefisler mücadele ediyor, egolar çarpışıyor. Sayın İnce’nin Atatürk vurgusu, terör örgütleriyle temas ve diyaloğa kapalı olması anlamlı ve değerlidir."

'İP'e Saldırı sinsi bir taktik'

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kurşun isabet etmesini kurgu olarak nitelendiren Bahçeli, “İYİ Parti Başkanının sık sık müracaat ettiği sinsi bir taktik. İşleri güçleri alavere dalavere. Vakanın inşaat alanında hırsızlık yapan bazı kişileri kaçırmaya yönelik ateş açma durumu olduğu ortaya çıktı. Parti binasına saldırı falan yok. Aklınca tribüne oynuyor, bozuk ve tutarsız cümlelerle gerçekleri saptırıyor. İYİ Parti’nin sonu yaklaşıyor, bunu gördüler. Demirden korkan trene binmez de, sen o trenden ineli çok oldu. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

'Cumhur İttifakı Türkiye'dir'

Millet İttifakı'nın Türk halkına sunacak hiç bir projesinin olmadığını kaydeden Bahçeli, "Seçime kadar değil Türkiye Yüzyılının çatısını el birliğiyle öresiye kadar, aziz milletimizi medeniyetler ve milletler mücadelesinde üst lige taşıyana kadar biriz, diriyiz, birlikte cumhurun ruh kökü, Cumhuriyet’in sarsılmaz güvencesiyiz. Diyorum ki, Cumhur İttifakı Türkiye’dir. Cumhur İttifakı pazarlıksız, aracısız, hesapsız, hilafsız, hilesiz vatan türbedarı, Türk milletinin has bahçesidir. MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır" diye konuştu.















