MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında Süper Kupa finalinde yaşananlara vurgu yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin ortak değeri, onur simgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet banisi olduğunu ifade eden Bahçeli, “Onun muazzam bir mücadeleyle inşa ve ihya ettiği kalıcı eserleri ve emanetleri daha güçlü bir şekilde yaşatılacak, istismarcılara elbette fırsat tanınmayacaktır. Onun adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretmeye gayret edenler, 2024 yılında da hayal kırıklığına uğrayacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ve üniter bir devlet olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Nihai hüküm 29 Ekim 1923 tarihinde verilmiş, 29 Ekim 2023 tarihinde de teyit edilmiştir. Bu karardan geri dönüş diye bir şey söz konusu değildir.”