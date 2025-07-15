Milletin kahramanlık destanı: 15 Temmuz

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensubu hainlerin darbe girişimiyle büyük bir sınavdan geçti. Milletin iradesine yönelen bu alçak saldırı, halkın cesareti, kararlılığı ve demokrasiye sahip çıkışıyla bozguna uğratıldı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara çıkan milyonların kararlı direnişiyle engellendiğini hatırlatan Rektör Gülçin, o gece gösterilen mücadeleyi “demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir destan” olarak nitelendirdi.

15 TEMMUZ KUTLU BİR DİRENİŞİN ADIDIR

Milletin, vatanı ve bağımsızlığı uğruna canını ortaya koyduğunu vurgulayan Gülçin, şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz, sadece bir hain darbe teşebbüsünün bastırılması değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve bağımsızlık uğruna canından vazgeçerek, tüm dünyaya gösterdiği kutlu bir direnişin ve kahramanlığın adıdır. O gece, milletimizin her bir ferdi; vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali için canını ortaya koymuş, darbecilere karşı göğsünü siper etmiştir.”

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ

Rektör Gülçin, şehitlerin fedakârlıkları sayesinde bugün özgür bir ülkede yaşandığını belirterek, “Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet olan bu topraklarda, özgürce yaşayabiliyorsak; bunu, o gece gözünü kırpmadan vatanı için can veren ve ölüme yürüyen kahramanlarımıza ve tüm şehitlerimize borçluyuz. Hainlere geçit vermeyen aziz milletimiz tüm şehirlerimizde vatanını sokakta, meydanlarda, köprülerde, havaalanlarında savunarak büyük bir demokrasi zaferine imza atmıştır” dedi.

ÜNİVERSİTE OLARAK 15 TEMMUZ RUHUNU YAŞATACAĞIZ

Üniversite olarak 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya ve milli değerleri genç kuşaklara aktarmaya kararlı olduklarını söyleyen Gülçin, mesajını şu sözlerle tamamladı: “15 Temmuz ruhu, bizlere her zaman yol gösteren bir meşale olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; demokrasimize sahip çıkan, vatanına ve bayrağına bağlı aziz milletimizin bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.”

AİÇÜ’de “Direniş! Bedir’den Çanakkale’ye! 15 Temmuz’dan Gazze’ye” konferansı düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) Araştırmacı-Yazar Seyfullah Şenel’in konuşmacı olarak yer aldığı “Direniş! Bedir’den Çanakkale’ye! 15 Temmuz’dan Gazze’ye” konferansı düzenlendi.







