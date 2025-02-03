MSB duyurdu: Silopi'de iki terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.