MSB duyurdu: Silopi'de iki terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerimize teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'deki Hudut Karakolu'na teslim olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.
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