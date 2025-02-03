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MSB duyurdu: Silopi'de iki terörist teslim oldu

MSB duyurdu: Silopi'de iki terörist teslim oldu

14:413/02/2025, Pazartesi
AA
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Örgütten kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerimize teslim oldu.
Örgütten kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerimize teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'deki Hudut Karakolu'na teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.



#Irak
#Milli Savunma Bakanlığı
#PKK

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