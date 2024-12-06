Muayene az da olsa teşvik

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe gitti. Bakanlık, eski yönetmeliğin dezavantajları ve yeni yönetmelik ile getirilen düzenlemeleri sıraladı.





YENİ HEKİM SİSTEM DIŞI

- Son yıllarda yeterince aile hekimliği yapabilecek hekim olmasına rağmen birçok aile hekimi gelir kaygısı sebebiyle kendisine kayıtlı vatandaşı bırakmadığı için sisteme yeni giren aile hekimlerine yeterince nüfus aktarılamıyor ve bu sebeple sistemden çıkmak durumunda kalıyor.

- Aile hekimleri 4 bin nüfusta tavan ücret aldığı için Türkiye'de toplam sağlık harcamalarının yüzde 75'inden sorumlu kronik hastalıkların takip ve tarama işlemlerini yapmıyordu. Bu nedenle yeni yönetmelikte aile hekimi başına kayıtlı maksimum nüfusu 3 bin 500 ile sınırlandı. Bu yönetmelikle birlikte bir aile hekiminin kayıtlı vatandaş sayısı 2 bin 750 olsa bile kronik hastalara bakanlığın hedefleri çerçevesinde tarama ve izleme yaptığında tavandan ücret alabilecek.





AZ İLAÇ YAZANA TEŞVİK

- Eski yönetmeliğe göre aile hekiminin 1000 kayıtlı nüfusu da olsa günlük 76 muayene yapılmazsa tam ücret alınamazdı. Yeni yönetmelikte eğer kayıtlı nüfusu 1000 ise günlük ortalama 16 muayene ile bu teşvik ödemesinin tamamını alabilecek.

- Hastane başvurularının azaltılması, akılcı ilaç politikalarına uyum, hasta memnuniyeti ile yeni teşvik yüzde 200 artışla, 44 bin 648 TL'ye çıkarıldı.

- Aile hekimi, kendi nüfusuna bağlı kişilere geçen yıl 100 antibiyotik, ağrıkesici ve mide koruyucu yazdıysa bu yıl 100 veya altı yazarsa teşvik ödemesi alacak.

- Ayrıca yeni çıkan kanun tasarısı ile aile hekimleri, isteğe bağlı rapor yazarak devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanelerinden daha uygun fiyata rapor verebilecek.

- Aile hekimleri, saat 17.00’den sonra geleneksel tıp uygulaması yapabilecek.



