Bugün aile hekimleri grevde mi sorusu 5 Aralık Perşembe günü için yanıt aramaya başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 5 gün iş bırakacağını duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından sağlık ocağında işlemleri olan vatandaşlar ''Bugün sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı.

AİLE HEKİMLERİ BUGÜN ÇALIŞIYOR MU, GREVDE Mİ?

Adana Tabip Odası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim Sen, Hürriyetçi Sağlık Sen, Sağlık Çalışanlarına Hak Ve Mücadele Derneği (SAHADER), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)’dan oluşan Adana Sağlık Platformu; ortak karar alarak 2-6 Aralık tarihlerinde Aile Hekimlerinin çalışmayarak iş bırakacağını duyurdu.

BUGÜN AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?