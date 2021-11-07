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POLİTİKA

Muharrem İnce'den muhalefete KPSS önerisi: Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bakıyorlar sınavla yapsınlar daha iyi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı belirme yöntemlerini eleştirdi. İnce, "Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bırakıyorlar. Yüksek maaşlı bürokrat alımı KPSS ile yapsınlar daha iyi. Kafası karışık bu muhalefetin. Bir tane kukla cumhurbaşkanı bulacaklarmış, etliye sütlüye karışmayacak sonra bir tane yardımcı yapacaklarmış o yardımcı başbakan gibi olacakmış memleketi yönetecekmiş çocuk oyuncağı" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Muharrem İnceden muhalefete KPSS önerisi: Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bakıyorlar sınavla yapsınlar daha iyi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Biz dizi programa katılmak üzere Malatya’ya giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"KPSS ile yapsınlar"


Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı belirme yöntemini eleştiren İnce, "Demokrasi demokrasi diye bağırıyorlar, tek adam tek adam diye bağırıyorlar, doğru tek adam. Muhalefettekiler tek adam değil mi, partilerin tüzüklerine bakın. Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bırakıyorlar. Duydunuz değil mi CV bırakıyorlar. Yüksek maaşlı bürokrat alımı bence KPSS ile yapsınlar daha iyi. Ne kadar belirleyici değil mi. Çalışan mı olacak cumhurbaşkanı.

"Çocuk oyuncağı mı bu"

Kafası karışık bu muhalefetin. Bir tane kukla cumhurbaşkanı bulacaklarmış, etliye sütlüye karışmayacak sonra bir tane yardımcı yapacaklarmış o yardımcı başbakan gibi olacakmış memleketi yönetecekmiş çocuk oyuncağı. Bir siyasi partinin amacı ülkeyi yönetmektir. Partinin genel başkanı da bir numaralı adamıdır partinin. Onun görevi de nedir bir numaralı göreve talip olmaktır. Olmayan yere talip olunur mu, başbakanlık var mı Türkiye’de. Başbakanlık yoksa, başbakan adayı da olunmaz. Şu anda Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanlığına aday olacaksın. Dostlarla CV bırakanlarla olmaz bu doğru değil" şeklinde konuştu.

"Muhalefetin Libya yaklaşımı doğru değil"


Muhalefetin Azerbaycan ve Libya eleştirilerine de değinen Muharrem İnce, "Ben Cumhurbaşkanı olsaydım Erdoğan Azerbaycan’a az yardım etmiş ben daha çok yardım ederdim. Libya’da ne işimiz var dediler, ben doğru bulmuyorum muhalefetin bu yaklaşımını Libya’da olmalıyız. Mavi vatanı sonuna kadar savunuyoruz" diye konuştu.

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