Narin Güran davasında ikinci duruşma: Bugün karar çıkar mı?

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

Sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi

Dün başlayan duruşmada Salim Güran'ın işçisi 15 yaşından küçük R.A., pedagog eşliğinde adli görüşme odasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlendi. Ardından Çoban A.A. ve Narin'in amcası Erhan Güran dinlendi. Baba Arif Güran duruşmada söz aldı, tutuklu sanıklar ve avukatlar savunma yaptı. Mahkeme başkanı, dün 14 saat süren duruşmayı bugün sabah 09.00'a erteledi. Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak adliyeye getirildi.

Bugünkü duruşma amca Salim Güran'ın savunmasıyla başladı. Olay gününü anlatan Salim Güran şunları söyledi:

"Her sabah olduğu gibi tarlaya gittim. Mehmet Selim ve oğlu Ramazan ile birlikte. Ardından Bağlar tarafındaki sağlık ocağına gittim. Hükümet Konağı'nın karşısında bulunan bankadan 4 bin lira para çektim ve çocuklara verdim. Daha sonra iki oğlumla çay ocağında oturdum. Ardından aynı istikametten köye döndüm.

Petrolden benzin aldım ve eve geldim. Hava sıcaktı, klimanın önünde eşim ve iki oğlumla oturdum, yemek yedik ve dinlendim. Daha sonra yukarı tarlaya gittim, işlerime baktım.

O sırada elektrikçiler geldi ve Mehmet Şerif'in arızasına bakmak için geldiklerini söylediler. Onların arabasıyla birlikte gittik. Pamukların kurtlandığını gördüm.

Elektrikçiler ücret konusunu söyledi, ben de amcamın oğlu ile konuşmalarını istedim. Ramazan aradı, tarla işleriyle uğraşıyordu, yanına gittim. Orada bir süre oturduk. Narin'in kaybolduğu saatlerde kızım beni arayıp durumu söyledi.

Mehmet Selim gelmişti, onunla birlikte olay yerine gittik. Kalabalığı görünce herkesin ağladığını fark ettim. Komutanı aradım ve "Abimin kızı kayıp, ekip gönderin" dedim.

Ancak komutan izinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sabri'ye söyledim, "Okulun kamerasına bakalım, jandarma gelecek" dedim. Samet Hoca duydu. Sabri anahtarı getirdi, jandarmadan bir arkadaş geldi. Kamerayı inceledik, amcamın çocuklarının Narin ile yürüdüğünü ve patikadan yukarı çıktıklarını gördük.

O bölgeye gittik, koyunların olduğu yere baktık, ama bir iz bulamadık. Gün doğmadan önce Barış kardeşimin evine gittik. Barış'ın eşi Yasemin bağırarak, "Sabahleyin bu vahşiyi gördüm!" dedi." ifadelerini kullandı. Daha sonra amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar’ı işaret ederek “Neden bundan şüphelenmiyorsunuz?” dedi.

Amca Salim Güran: Bu DNA bir ay öncenindir iki ay öncenindir. Neden bu kötülüğü bana yaptılar? Biz de insanız hayvan değiliz. Ben hayatımda cezaevi görmemişim.

Mahkeme Başkanı: Artık toparlayalım 1 saat oldu… Amca Salim Güran: Ben aynı anda iki yerde olabilir miyim? Beni orada baz derede gösteriyor. Bu kadar kötü niyet neden? Benim gitmediğim yerde gösteriyor. Bu kadar kötü niyet neden?

Amca Salim Güran: Hani Nevzat’ın bir tane aile bireyi gözaltında var mı? Hem kızımızı hem ailemizi yok ettiler. Türkiye’yi parmaklarında oynattılar. Devlet yetkililerine sesleniyorum Allah aşkına bu kolluk kuvvetlerine soruşturma açılsın. Bu kadar kötülük neden?

Salim Güran: Bir insanın hayatı bu kadar kıymetsiz mi? Benim evlilik yaşında kızlarım var. Bu kadar kolay mı ya? Allah peygamber aşkına. Kızımızı öldürdünüz, namusumuzu lekelediniz. Sen karını kızını niye söylemiyorsun vahşi ( Nevzat Bahtiyar’ı gösteriyor) Namazımı kılıyorum. Allah’a dua ediyorum. Bizi yok etmeye çalışıyorlar herkes şov peşinde. Allah’tan korkun ya. Asla asla.

Mahkeme başkanı: suçlamaları kabul etmiyorsun yani?

Salim Güran: Asla asla.. Mahkeme Başkan: son sözlerini alalım artık… Salim Güran: Canımız gitti ben herkesten rica ediyorum şov yapmayın. Bizim ailemizin namusumuzun üzerine şov yapmayın yeter artık bittik artık. Vallahi şimdi benim ölümüm yengemin ölümü ile yargılanıyorum. Sosyal medyaya da sesleniyorum. Lütfen lütfen yeter artık bu kadar kötülük. Beraatimi istiyorum