NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'na kameralar önünde teşekkür etti: Türkiye gıda krizini önledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuğu olarak İstanbul'da bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çavuşoğlu ile beraber gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz. Karadeniz'den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü.

20 gün sonra (Karadeniz) tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

İsveç ve Finlandiya'nın da NATO üyeliği gündeme geldi. 3'lü mutabakatı Madrid'de görüştük. Her iki ülke muhtıraya bağlılıklarını devam ettiriyorlar.

İsveç'te kurulan hükümet bu konuda daha kararlı görünüyor. Gelecek hafta yeni başbakan Cumhurbaşkanımızla görüşmeye gelecek.

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Stoltenberg'in sözlerinden öne çıkanlar:

Türkiye, NATO'nun önemli müttefikidir ve ortak güvenliğimize büyük katkılarda bulunmaktadır.

Bugün Ege'deki durum, terörizmle mücadele, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ve Ukrayna'ya verilen destek masadaydı. Son haftalarda füzelerin atıldığını, dronelarla saldırı yapıldığını, altyapının zalimce yerle bir edildiğini ve kışın geldiği dönemde bunun yapıldığını görüyoruz.

Türkiye'ye öncelikle Ukrayna'ya verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde güçlendiriyor. Türkiye gıda krizini önledi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkür ediyorum. Ukrayna tahıl anlaşması son derece önemli. Türkiye'nin önemli yaşam hakkını korumak için yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz.

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Haziran'da tüm müttefikler NATO'ya Finlandiya ve İsveç'i davet ettiler. Sizin önemli beklentileriniz var. Türkiye, Finlandiya ve İsveç muhtırasının daha fazla güvenlik getirmesini bekliyoruz.

Hem Finlandiya hem de İsveç liderleri ile geçen hafta konuştum. Her iki ülke liderleri muhtırayı uygulayacak somut adımları atacak. İsveç yeni yasalar geçiriyor, böylece terör örgütlerinin katılımı PKK dahil olmak üzere engelliyor. Daha fazla ülke dışı irade ve sınır dışı olaylar gerçekleşmeye başladı, iadeler arttı. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'ye taahhüdünü yerine getiriyorlar.

Artık İsveç ve Finlandiya'nın tam üye olarak NATO'ya katılması lazım.

Ayrıntılar geliyor...