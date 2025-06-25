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NATO Zirvesi'nde ikili temaslar: Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi

NATO Zirvesi'nde ikili temaslar: Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi

15:1225/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde ikili temaslarına devam ediyor.


Erdoğan'ın, Starmer ile zirvenin yapıldığı World Forum Binası'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.


Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da hazır bulundu.



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