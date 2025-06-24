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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'ya geldi

20:1924/06/2025, Salı
DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak ‘TUR' ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, Hollandalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan, zirvenin yapılacağı Lahey kentine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hollanda'ya geldi.





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